Accostato al Napoli, Pau Torres frena: "Il Villarreal vuole tenermi, giocheremo la Champions"

Ci sarebbero il Napoli, il Manchester United e non solo sulle tracce. Forse anche per questo Pau Torres, difensore del Villarreal e della nazionale, dal ritiro della Spagna non si sbottona sul futuro, anche se le quotazioni di una permanenza al Submarino Amarillo dopo queste dichiarazioni aumentano: "Ad oggi ho un contratto con il Villarreal (fino al 2024, ndr). Abbiamo appena conquistato un titolo europeo e l'anno prossimo giocheremo la Champions League. Ora penso alla nazionale. I rumors che vengono fuori fanno capire che sto facendo bene, che sto lavorando al meglio. Il mio rendimento è stato buono e costante. Sono tranquillo e il mio club vuole tenermi".