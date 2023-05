Accostato al Napoli, per Becao il Fenerbahçe offre 5mln: no secco dell'Udinese

Sirene dalla Turchia per Rodrigo Becao, difensore brasiliano dell'Udinese.

Sirene dalla Turchia per Rodrigo Becao, difensore brasiliano dell'Udinese. Il centrale accostato al Napoli, piace anche all'Inter, ma i nerazzurri vorrebbero prenderlo solo a parametro zero (il suo contratto scadrà nel 2024). I friulani sono pronti ad ascoltare offerte in estate per monetizzare dalla sua cessione: come riporta il quotidiano turco SporunDibi il Fenerbahçe ha messo sul piatto 5 milioni di euro, offerta ritenuta troppo bassa dall'Udinese. Per cedere Becao il club bianconero ne chiede almeno il doppio.