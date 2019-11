Accostato al Napoli, per Gazzetta Kessié non è un obiettivo: il Milan fissa il prezzo

Franck Kessié è il rossonero più vicino all’addio immediato, dopo aver rotto con i vertici del Milan. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato. La mancata convocazione per la Juve - osserva la Rosea - ha segnato una frattura quasi insanabile tra il giocatore e l’ambiente milanista: su di lui resta vivo l’interesse del Monaco, che lo aveva già cercato ad agosto, e di alcuni club di Premier. Dalla cessione di Kessie in via Aldo Rossi contano di ricavare non meno di 25 milioni di euro. Non viene menzionato il Napoli, che invece secondo gli ultimi rumors pure sarebbe interessato all'ex Cesena.