Accostato al Napoli, per Hjulmand accordo vicino tra Lecce e Sporting: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Su Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce accostato al Napoli, c'è forte lo Sporting CP. Il club portoghese è in contatto con la società salentina e si è vicini ad un accordo. Per chiudere l'operazione manca ancora l'intesa con l'entourage del giocatore per l'ingaggio. A riferirlo è Sky Sport.