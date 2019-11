Accostato al Napoli, per Ibra diminuisce la concorrenza: il Man United si tira fuori

Zlatan Ibrahimovic non sarà (di nuovo) un giocatore del Manchester United. Nei giorni scorsi lo svedese era stato avvicinato anche ai Red Devils, oltre che a svariati club italiani come Milan, Napoli, Fiorentina e Bologna, ma secondo i colleghi di Sky Sports UK il club britannico si è ufficialmente tirato fuori dalla corsa. Una pretendente in meno per l'attaccante 38enne che nelle prossime settimane vedrà scadere il proprio contratto con i Los Angeles Galaxy.