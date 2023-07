Accostato al Napoli, per Orsolini si avvicina rinnovo col Bologna

Prosegue a piccoli passi ma prosegue la trattativa tra il Bologna e l'entourage di Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto dell'esterno offensivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue a piccoli passi ma prosegue la trattativa tra il Bologna e l'entourage di Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto dell'esterno offensivo. Come scrive il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni ci sarebbero stati alcuni passi in avanti nell'operazione, grazie al dialogo costruttivo tra la dirigenza e l'agente Minieri.

Orsolini, che piace a tante squadra tra Italia (Lazio su tutte) ed estero, dove soprattutto dalla Turchia avevano bussato alla porta del Bologna, sembra pronto a rimanere in rossoblù e diventare sempre più un punto fermo della squadra di Thiago Motta.