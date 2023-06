Accostato al Napoli, per Pulisic il Milan chiede uno sconto: la richiesta del Chelsea

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri hanno parlato anche di Christian Pulisic.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha incontrato oggi Fali Ramadani, agente di Luka Romero, per cercare di perfezionare l'acquisto del giocatore in scadenza di contratto con la Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri hanno parlato anche di Christian Pulisic, dato che il procuratore è l'intermediario delle operazioni in uscita del Chelsea. A Ramadani è stato chiesto di abbassare un po' le pretese dei Blues, circa 21-22 milioni di euro, per l'americano accostato anche al Napoli.