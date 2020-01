Accostato al Napoli, per Rodriguez al Fenerbahce non è ancora fatta: la situazione

Non è ancora chiuso il trasferimento di Ricardo Rodriguez dal Milan al Fenerbahce. Secondo quanto riportano i colleghi di Aspor, la società turca chiede che i rossoneri tolgano l'obbligo d'acquisto. E' pronto 1,5 milioni di euro per il prestito del giocatore ma il Fener non vuole l'obbligo. Nei prossimi giorni il presidente del club, Ali Koc, incontrerà la dirigenza del Milan.