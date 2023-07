Accostato al Napoli, per Schuurs sirene dal Portogallo: la valutazione del Torino

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il difensore del Torino interessa al Porto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Perr Schuurs è uno dei difensori più appetiti in questa sessione estiva di calciomercato. Non solo in Italia. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il difensore del Torino interessa al Porto, pronto a offrire 25 milioni a Urbano Cairo. Che invece, di par suo, lo valuta 40. Una cifra che difficilmente i Dragoes riusciranno a mettere sul piatto.