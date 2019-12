Accostato al Napoli, Rodriguez non ha spazio al Milan e cerca nuova sistemazione

Negli ultimi giorni anche il nome di Ricardo Rodriguez è stato accostato al Napoli, alla ricerca probabilmente di un terzino sinistro da far alternare con Mario Rui. La Gazzetta dello Sport scrive così del terzino del Milan: "In attesa c’è pure Ricardo Rodriguez: come Rebic, lo svizzero ha bisogno di spazio per non perdere terreno in nazionale in vista dell’Europeo. A Bergamo Rodriguez riprenderà possesso della fascia sinistra, ma solo perché Theo Hernandez è stato fermato dal giudice sportivo. Servirà una prova convincente, per se stesso e per stanare i corteggiatori a farsi avanti".