Accostato al Napoli, Scamacca lascia la Serie A e va in Premier: le cifre dell'affare

Gianluca Scamacca verso la Premier League, precisamente verso il West Ham (interessato anche a Zielinski). Lo annuncia Repubblica.it

Gianluca Scamacca sarà un giocatore del West Ham. La dirigenza degli Hammers, con l'entourage del giocatore e il Sassuolo, sta definendo il passaggio della punta in Premier League per poco più di 40 milioni (35 + 6) e percentuale sulla futura rivendita. Scamacca è pronto per firmare un quinquennale con gli Hammers.