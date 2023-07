Accostato al Napoli, Schuurs sempre più verso la Premier: maxi-offerta del Crystal Palace

Tutti pazzi per Perr Schuurs in Inghilterra, difensore olandese accostato anche al Napoli come sostituto di Kim Min-jae.

Tutti pazzi per Perr Schuurs in Inghilterra, difensore olandese accostato anche al Napoli come sostituto di Kim Min-jae. Il Crystal Palace adesso è in vantaggio sul Liverpool (e il West Ham sullo sfondo). Il club londinese ha meno appeal e ambizioni rispetto ai Reds, per questo sta cercando di offrire più soldi sia al giocatore (un ingaggio da quasi 3 milioni netti di euro a stagione) sia al Torino, avvicinandosi a quota 35 milioni con i bonus. Il Liverpool è fermo a 30 milioni

Urbano Cairo, però, continua a chiederne 40: da vedere quanto trattabili (l’elasticità nelle trattative potrà essere garantita dall’inserimento di bonus più o meno facili). Il Liverpool ha superato i 30 milioni, ma al momento è dietro al Crystal Palace: A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.