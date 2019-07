Accostato al Napoli, Seri sta per andare al Galatasaray: l'annuncio dei turchi

Arrivano anche le prime comunicazioni ufficiali: Jean Michaël Seri è pronto a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Il club turco, con un comunicato, ha reso noto che sono iniziate le trattative ufficiali per l'acquisizione del centrocampista ivoriano classe '91 a titolo temporaneo accostato in passato anche al Napoli. Seri è atteso a Istanbul per la giornata di domani. La trattativa coi cottagers è già stata chiusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.