Accostato al Napoli, sirene dalla Premier per Castrovilli: rinnovo lontano con la Fiorentina

Il futuro di Gaetano Castrovilli ha tutta l'aria di essere lontano dalla Fiorentina.

Il futuro di Gaetano Castrovilli ha tutta l'aria di essere lontano dalla Fiorentina. Con il rinnovo che non è mai stato così lontano, vista la distanza che c'è tra il centrocampista e il club viola, l'ipotesi che in questa finestra di mercato possa lasciare Firenze è concreta, con le ultime indiscrezioni che portano alla Premier League, visto che il giocatore è entrato nel mirino di un club inglese pronto a farsi avanti per formulare un'offerta che la dirigenza gigliata non potrà fare altro che ascoltare.

Distanza economica

Più che sulla durata, la distanza tra le parti sul rinnovo è economica. Il giocatore è reduce da un infortunio importante, tematica che chiaramente porta le parti a riflettere tra domanda e offerta. Castrovilli ha dimostrato già le sue qualità e il suo valore, per questo adesso club ed entourage devono provare a trovare la giusta dimensione dell'accordo economico per arrivare a una fumata bianca. La volontà di provare ad arrivare a una quadra c'è, serve però un'intesa che al momento pare non dietro l'angolo.

Le altre pretendenti.

L'unica società italiana che al momento sembra interessata a prendere subito Castrovilli è il Napoli, che potrebbe intavolare la trattativa sulla base di uno scambio con Diego Demme, che potrebbe fare il percorso inverso, mentre ci sono anche Inter e Lazio, che però aspetterebbero molto volentieri un altro anno prima di prendere il centrocampista, in modo da poterlo tesserare a parametro zero, visto l'attuale scadenza del contratto del calciatore fissata per il 30 giugno 2024. A riferirlo è TMW.