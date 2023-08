Accostato al Napoli, sirene inglesi per Nico Gonzalez: pronti 30mln per la Fiorentina

Il Brentford - in cerca di un rinforzo per l'attacco - avrebbe pronti 30 milioni di euro per l'attaccante esterno viola.

TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom Tornano le sirene estere per Nico Gonzalez? Ne è sicuro The Athletic, secondo cui il Brentford - in cerca di un rinforzo per l'attacco - avrebbe pronti 30 milioni di euro per l'attaccante esterno della Fiorentina, accostato anche al Napoli. Già a gennaio però la società viola aveva rifiutato un'offerta da 35 milioni del Leicester.