Accostato al Napoli, sirene inglesi per Pau Torres: su di lui piomba il Man United

Non solo Jadon Sancho del Borussia Dortmund, la wishlist di moster Solskjaer prevede almeno altri tre grandi obiettivi di mercato in questa finestra estiva: si tratta del centrocampista del West Ham Declan Rice, del difensore del Villarreal Pau Torres e del bomber del Tottenham Harry Kane. Il Manchester United lavora così a un vero e proprio restyling per soddisfare le richieste del suo allenatore, con un occhio ovviamente anche alle cessioni.