Accostato al Napoli, Soler richiesto da Xavi: il Barcellona tratta col Valencia

Con Frenkie de Jong ormai ad un passo dal Manchester United per 65 milioni, il Barcellona si guarda intorno e sonda il mercato alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. Secondo quanto riportato da AS il primo obiettivo dei blaugrana è Carlos Soler, centrocampista classe '97 legato al Valencia da un contratto fino al 2023. Per il centrocampista accostato anche al Napoli, che è una precisa richiesta di Xavi, i due club stanno trattando: l'affare potrebbe chiudersi per 20 milioni di euro.