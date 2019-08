Accostato al Napoli, su De Paul piomba la Fiorentina: l'Udinese fissa il prezzo

Rodrigo De Paul è stato seguito dal Napoli per diversi mesi e ora l'argentino piace anche alla Fiorentina, prima squadra sul cammino degli azzurri in campionato. Secondo quanto riferito dal quotidiano Repubblica, il club viola ha chiesto informazioni per il talento del club friulano e la risposta dell'Udinese è stata la seguente: non parte per meno di 35 milioni di euro. Fissato così il prezzo al quale adeguarsi per provare ad acquistarlo.