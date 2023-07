Accostato al Napoli, su Lo Celso piomba il Barcellona se salta Silva

Barcellona alla ricerca di rinforzi, per confermarsi in Liga e per dare l'assalto alla Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Barcellona alla ricerca di rinforzi, per confermarsi in Liga e per dare l'assalto alla Champions League. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, uno dei principali obiettivi di mercato dei catalani è Bernardo Silva del Manchester City. Si tratta di uno dei giocatori più determinanti per il Treble conquistato dai Citizens nella passata stagione, segnando per esempio 2 gol nella semifinale di ritorno di Champions contro il Real Madrid.

Il portoghese, però, è seguito con interesse anche dal PSG e dall'Arabia. Nel caso in cui non riuscisse questo colpo di mercato, il Barcellona avrebbe già pronta l'alternativa. Il giocatore in questione è Giovani Lo Celso, tornato al Tottenham dopo l'esperienza al Villarreal in cui ha messo insieme 51 presenze tra tutte le competizioni in 2 stagioni.