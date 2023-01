Accostato al Napoli, su Luiz Henrique c'è l'Aston Villa: Emery spinge

Nelle scorse settimane il Napoli è stato accostato a Luiz Henrique, brasiliano del Betis Siviglia.

Nelle scorse settimane il Napoli è stato accostato a Luiz Henrique, brasiliano del Betis Siviglia. Il 22enne sta impressionando nella sua tappa andalusa, ma la sua clausola da 100 milioni di euro non permette sogni particolari. Sull'ex Fluminense, inoltre, secondo il Mundo Deportivo sono in forte pressing diversi club di Premier League: oltre al Manchester United e all'Arsenal, sul giocatore è piombato l'Aston Villa, con Unai Emery che avrebbe caldeggiato il suo acquisto dopo la fumata nera per Nico Williams dell'Athletic Club. A riportarlo è Tuttomercatoweb.