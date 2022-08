Accostato al Napoli, Tameze piace al Milan. Ma il Verona spara alto

Nuovo nome per il centrocampo del Milan, che ha messogli occhi su Adrien Tameze del Verona.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo nome per il centrocampo del Milan, che ha messogli occhi su Adrien Tameze del Verona. La richiesta gialloblu è alta, ma per caratteristiche piace molto alla dirigenza milanista. Mediano del 1994, nel passato campionato ha collezionato 38 presenze, mettendosi in evidenza con 4 reti e 2 assist. Sarebbe l’elemento con maggiore esperienza e non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento per comprendere il modo di giocare in Italia, sottolinea il Corriere dello Sport.