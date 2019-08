Accostato al Napoli, telenovela Zaha: aveva chiesto la cessione, rifiutata offerta shock dell'Everton

Wilfred Zaha è stato protagonista dell'ennesima telenovela, anche in questo ultimo giorno di mercato. Un nome che è pure rimbalzato sui quotidiani nostrani, visto che è stato accostato al Napoli. "Si è allenato con la maglia del Manchester United al parco": psicosi da calciomercato, un ritorno dell'esterno ivoriano è stato pure tra le ipotesi paventate. Solo che, per l'ennesima volta, Zaha è rimasto al Crystal Palace. L'Everton è quella che ci ha provato con più concretezza, anche con un'ultima maxi offerta formulata alle Eagles: il giocatore aveva chiesto la cessione ma il Palace ha detto no anche ai potenziali 80 milioni di euro più due contropartite, compreso Cenk Tosun, per il classe 1992 ivoriano. "Yes, he's staying, we are pleased about that", ha detto il tecnico Roy Hodgson. "Rimane e sono felice di questo". Per l'ennesima telenovela ai titoli di coda. Senza un finale altrove.