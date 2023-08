Accostato al Napoli, Tete verso la Turchia: l'agente è a Istanbul per chiudere

Adesso ad attenderlo c'è la Superlig e una delle sue squadre più forti, conosciute e rappresentative: i capitolini del Fenerbahce

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Sembra proprio che sarà nel massimo campionato turco il futuro più prossimo di Mateus Cardoso Lemos Martins, al secolo del calcio conosciuto come Tete. Attaccante esterno classe 2000 di proprietà dello Shakhtar Donetsk, nel corso dell'ultima stagione ha giocato con il Lione prima e poi con il Leicester, del quale non è riuscito ad evitare la retrocessione in Championship.

Adesso ad attenderlo c'è la Superlig e una delle sue squadre più forti, conosciute e rappresentative: i capitolini del Fenerbahce. I gialloblù di Istanbul stanno premendo per avere Tete, tanto che l'attaccante e il suo manager si trovano in questo momento in territorio turco per incontrare i rappresentanti del club, riporta Skorer. E i negoziati procedono, con progressi significativi che sarebbero stati già raggiunti. Il nome di Tete nei giorni scorsi è stato accostato anche a qualche squadra italiana, in primis Napoli e Lazio, ma il suo futuro pare proprio che sarà in Turchia.