Accostato al Napoli, Thuram piace all'Inter: sprint dei nerazzurri per chiudere

L'Inter è tornata fortemente su Marcus Thuram. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono presenti in Qatar nelle figure del ds Ausilio e del vicepresidente Zanetti. Domani c’è l’esordio della Francia, dopodiché si incontreranno con gli agenti dell’attaccante in scadenza nel 2023 col Borussia Mönchengladbach.