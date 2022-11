Accostato al Napoli, Thuram va all'Inter già a gennaio? Il Gladbach fissa prezzo basso

L'Inter punta a bruciare la concorrenza per Marcus Thuram anticipandone l'arrivo a gennaio.

L'Inter punta a bruciare la concorrenza per Marcus Thuram anticipandone l'arrivo a gennaio. Per liberare il francese, in scadenza di contratto il prossimo giugno, il Borussia Monchengladbach chiede non meno di 10 milioni di euro. L'ostacolo economico, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è però insormontabile: tutto, come sempre, è legato alle eventuali uscite (da Gosens a Gagliardini), che garantirebbero un piccolo extra-budget.