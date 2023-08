Accostato al Napoli, Tomiyasu piace ad un altro club di Serie A

Accostato anche al Napoli, Takehiro Tomiyasu è l'ultima idea per la difesa dell'Inter. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport'

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Accostato anche al Napoli, Takehiro Tomiyasu è l'ultima idea per la difesa dell'Inter. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: l'ex centrale del Bologna che un anno e mezzo fa si trasferì all'Arsenal per 25 milioni di euro può ora rientrare in Italia, anche se tra i due club non c'è accordo sulla formula. I gunners sono infatti disponibili a cederlo ma solo a titolo definitivo, mentre Marotta e Ausilio valutano il suo profilo in prestito.