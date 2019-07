Accostato al Napoli, Traorè alla firme con il Sassuolo: operazione con il 'benestare' della Juve

Hamed Traorè sembra ormai diretto verso il Sassuolo, con il benestare della Juventus. Questo quanto raccontato dal portale alfredopedulla.com, che ha specificato come il club bianconero abbia dato il proprio ok per il trasferimento in neroverde: "Hamed Junior Traorè al Sassuolo (e non al Cagliari). Una notizia che vi avevamo anticipato oltre un mese fa, era l’8 giugno e confermato il 12 giugno. E abbiamo confermato quattro giorni dopo. Poco fa, il centrocampista classe 2000 ha raggiunto gli uffici del club emiliano per firmare il contratto che lo legherà al Sassuolo, un’importante svolta – con la benedizione della Juve – per un talento che ha confermato a Empoli tutte le sue qualità".