Accostato al Napoli, Vecino può restare all’Inter: Inzaghi pone il veto alla cessione

Matias Vecino non lascerà l'Inter quest'estate. O almeno questo è lo stato attuale della situazione. Infatti come svelato da La Repubblica, Simone Inzaghi avrebbe posto il veto circa un'eventuale cessione dell'uruguaiano. L'ormai ex tecnico biancoceleste stima Matias per la sua duttilità e per le sue qualità negli inserimenti senza palla e non vorrebbe privarsene. Marotta e Ausilio, soprattutto in mancanza di offerte concrete per l'ex Fiorentina, sarebbero così pronti ad accontentare l'allenatore piacentino. Lo riporta L'interista.it