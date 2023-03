Accostato al Napoli, Vicario piace anche alla Juve se parte Szczesny

A un anno dalla scadenza del contratto con la Juventus il portiere polacco Wojciech Szczesny potrebbe lasciare il club bianconero

A un anno dalla scadenza del contratto con la Juventus il portiere polacco Wojciech Szczesny potrebbe lasciare il club bianconero per tornare in Premier League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto anche su chi eventualmente potrebbe essere il suo successore. Di sicuro - si legge - sarà italiano, con Gugliemo Vicario dell'Empoli attualmente in pole. Altro nome gradito è quello di Marco Carnesecchi, portiere in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta. Mentre la grande suggestione porta a Gianluigi Donnarumma, anche se il suo ingaggio è scoglio difficilmente scollinabile.