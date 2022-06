Accostato al Napoli, Vida è nel mirino del Monza: Galliani tenta il colpo

Dopo Andrea Ranocchia dall'Inter, già ufficiale, e Andrea Carboni del Cagliari che è vicino, Galliani pensa al colpo internazionale in difesa

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo Andrea Ranocchia dall'Inter, già ufficiale, e Andrea Carboni del Cagliari che è vicino, Galliani pensa al colpo internazionale in difesa. Si tratta di Domagoj Vida che si libera dal Besiktas a zero. Sul nazionale croato anche l'interesse del Napoli già emerso nelle scorse settimane che lo valuta come nuova possibile operazione 'alla Juan Jesus'.