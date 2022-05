Accostato al Napoli, Zaniolo difficilmente rinnoverà e può partire: la Roma fissa il prezzo

Dopo il gol che in finale di Conference League ha permesso alla Roma di alzare la coppa Europea, sono stati giorni complicati per Nicolò Zaniolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il gol che in finale di Conference League ha permesso alla Roma di alzare la coppa Europea, sono stati giorni complicati per Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma accostato anche al Napoli. Difficile che possa accettare la proposta da 3,5 milioni più bonus effettuata dai Friedkin, più facile che per una 50ina di milioni qualcuno lo strappi alla Roma. La Juventus nicchia, il Milan ci pensa e all'estero c'è il Newcastle, destinazione che però piace meno al giocatore. Servirà una proposta che piaccia a tutte le parti in causa per andare a dama, quel che è certo è che l'estate caldissima di Zaniolo è appena iniziata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.