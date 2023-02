Accostato al Napoli, Zaniolo si allontana dal Galatasaray: c'entra il terremoto in Turchia

La trattativa per Nicolò Zaniolo tra la Roma e il Galatasaray ha subito una frenata in questi minuti. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport'.

La trattativa per Nicolò Zaniolo tra la Roma e il Galatasaray ha subito una frenata in questi minuti. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport': il drammatico terremoto che ha investito Turchia e Siria in queste ore, con un bilancio provvisorio di 1800 morti, è vicenda che inevitabilmente ha conseguenze anche sul calcio e sul calciomercato, che chiuderà mercoledì.