Accostato alle big (Napoli compreso), Parisi resta a Empoli? Il presidente: "Sarà il capitano"

Breve ma significativa dichiarazione da parte di Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, nel momento del suo arrivo in Lega per l'Assemblea odierna.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Breve ma significativa dichiarazione da parte di Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, nel momento del suo arrivo in Lega per l'Assemblea odierna. Oggetto della considerazione è Fabiano Parisi, giocatore nel mirino di diversi club, Juventus e Lazio su tutti, in passato seguito anche dal Napoli "Novità su Parisi? No, nulla. Parisi gioca nell'Empoli e sarà il capitano".