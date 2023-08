Accostato anche al Napoli, Kamada sbarca in Italia: il giapponese è atterrato a Roma

l classe '96, ricordiamo, dopo essere stato a lungo trattato dal Milan e seguito anche dal Napoli ha raggiunto un accordo coi biancocelesti

La Lazio accoglie Daichi Kamada. Il trequartista giapponese sarà il prossimo colpo dei biancocelesti, con le visite mediche fissate per la mattinata di domani. Pochi minuti fa intanto l'oramai ex Eintracht Francoforte è atterrato a Roma all'aeroporto di Fiumicino. Il classe '96, ricordiamo, dopo essere stato a lungo trattato dal Milan e seguito anche dal Napoli ha raggiunto un accordo coi biancocelesti sulla base di un contratto biennale con opzione per la terza stagione.