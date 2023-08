Accostato anche al Napoli, l'inserimento dell'Arsenal per Sutalo complica i piani della Fiorentina

Sul classe 2000 però, riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non ci sono solo i viola.

La Fiorentina continua a lavorare per chiudere un colpo in difesa e il nome più caldo tra i centrali nel mirino della Fiorentina c'è il croato Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Sul classe 2000 però, riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non ci sono solo i viola.

Anzi, la concorrenza europea da superare non sarà facile e l'ultima (enorme) minaccia al vedere arrivare Sutalo a Firenze proviene dall'Inghilterra, dalla ricchissima Premier League, e si chiama Arsenal. I 15 milioni di euro proposti dalla Fiorentina non bastano ancora per convincere la Dinamo e l'inserimento dei Gunners sul suo conto rischia di far schizzare il prezzo verso l'alto.