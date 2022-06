Accostato anche al Napoli, Pinamonti ha scelto l'Atalanta: la Dea ora è in pole

I due club si sono parlati, un accordo non è stato ancora trovato: i nerazzurri di Milano chiedono 20-22 milioni di euro e in più c'è il problema ingaggio

L'Atalanta si iscrive seriamente alla corsa per Andrea Pinamonti. Come riportato da Repubblica.it, l'attaccante dell'Inter ha scelto il club orobico nonostante la corte di Monza e Torino. I due club si sono parlati, un accordo non è stato ancora trovato: i nerazzurri di Milano chiedono 20-22 milioni di euro e in più c'è il problema ingaggio. Il tetto ingaggi dell'Atalanta non supera i due milioni di euro e Pinamonti dovrebbe abbassare di tanto le sue pretese economiche.