Accostato anche al Napoli, Rakitic lascerà il Barcellona. Ma il suo futuro non sarà in Italia

Potrebbe essere sempre in Spagna il futuro di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, accostato anche alle maglie di Inter, Milan, Juventus e Napoli in Serie A, sarebbe infatti un obiettivo concreto di Siviglia e Atletico Madrid. I due club spagnoli, secondo Marca, stanno lavorando per convincere il Barcellona a lasciarlo andare in estate ed evitare così di perderlo a parametro zero fra un anno. Ricordiamo che Rakitic ha attualmente un contratto coi blaugrana fino al 30 giugno 2021.