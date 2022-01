Accostato anche al Napoli, su Ndombele irrompe il PSG: trattativa avviata, i dettagli

Tanguy Ndombele potrebbe tornare in Francia. Il centrocampista del Tottenham, uno degli elementi sui cui Antonio Conte non sembra aver intenzione di contare, sarebbe in trattativa con il Paris Saint-Germain. Come riporta The Athletic, Leonardo vorrebbe convincere il club londinese a cederlo in prestito con opzione d'acquisto; gli Spurs non gradirebbero la formula ma la volontà del giocatore potrebbe essere determinante. Ndombele è stato accostato anche a Juventus, Napoli e Roma.