Accostato in passato al Napoli, Bailly in scadenza nel 2024: potrebbe tornare in Spagna

Il centrale del Manchester United, accostato al Napoli l'anno scorso come possibile sostituto di Koulibaly, è in uscita.

Eric Bailly potrebbe tornare in Spagna. A confermarlo è Marca: il centrale del Manchester United, accostato al Napoli l'anno scorso come possibile sostituto di Koulibaly, è in uscita. Nelle ultime ore il Betis Siviglia avrebbe avviato i contatti col club inglese per capire la fattibilità dell'operazione. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2024 dunque la richiesta economica non dovrebbe essere elevata.