Acerbi aspetta squadra: il Napoli ha preso Kim e per la Lazio è fuori-rosa

Francesco Acerbi non fa più parte dei piani della Lazio. Il centrale non è partito con il resto della squadra per la tournée in Germania

TuttoNapoli.net © foto di Antonello Sammarco/Image Sport Francesco Acerbi non fa più parte dei piani della Lazio. Il centrale non è partito con il resto della squadra per la tournée in Germania, una decisione presa di comune accordo dopo un confronto con Sarri. Il giocatore - scrive il Corriere dello Sport - si è lamentato dello scarso minutaggio nel ritiro di Auronzo, nonostante il massimo impegno e sopportando i fischi continui di una parte di tifosi. A sua volta l'allenatore ha sottolineato che in fondo è stato proprio il giocatore a chiedere la cessione e che giocoforza lui ha dovuto puntare su chi farà certamente parte della rosa della prossima stagione. Futuro

Al momento - scrive il quotidiano - non sono arrivare offerte vere e proprie. Il Napoli ha preso il coreano Kim dopo l'addio di Koulibaly mentre l'Inter si è limitata a inserire Acerbi una lista di potenziali candidati. Resta solo il Monza, che però il centrale vorrebbe evitare perché vorrebbe continuare a misurarsi in competizioni europee.