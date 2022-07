Acerbi-Lazio, il club sta cercando ancora di venderlo: la richiesta è 4 milioni

Il Giornale oggi in edicola fa il punto sul futuro di Francesco Acerbi e spiega che il difensore ha espresso più di qualche perplessità

Il Giornale oggi in edicola fa il punto sul futuro di Francesco Acerbi e spiega che il difensore ha espresso più di qualche perplessità sulla filosofia di

gioco di Sarri, che pure ieri lo ha difeso a spada tratta coi tifosi biancocelesti, affermando che la difesa è troppo esposta. Fra i due non c'è un buon rapporto motivo per il quale la Lazio sta cercando di venderlo: la richiesta è di 4 milioni.