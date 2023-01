Adana, Montella ammette: "Ci piace Demme, ma non so se il Napoli lo cede"

Così Vincenzo Montella, oggi sulla panchina dei turchi dell'Adana Demirspor, intervenuto a "Radio Anch'io sport" su Radio Rai

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

"Qualcosa stiamo provando a fare anche se non è semplice. Ci manca qualcosa in alcune posizioni, vediamo... Demme? Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita. E' comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in A". Così Vincenzo Montella, oggi sulla panchina dei turchi dell'Adana Demirspor, intervenuto a "Radio Anch'io sport" su Radio Rai.