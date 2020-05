Addio Callejon, il Napoli sfoglia la margherita: Everton in pole, 2 le alternative

Il futuro di Jose Callejon sembra sempre più in bilico: la trattativa per il rinnovo, per ora, non ha portato alla fumata bianca e quindi il Napoli sta monitorando le alternative allo spagnolo: il calciatore in pole secondo il Corriere dello Sport è Everton Sousa Soares. Il 24enne brasiliano in forza al Gremio, solletica parecchio ma si seguono anche Boga del Sassuolo e Rashica del Werder Brema.