Addio Lozano, il Psv rilancia: la distanza tra richiesta e offerta

Mentre Lindstrom sembra ormai destinato ad indossare la maglia azzurra, continua la trattativa per il ritorno di Lozano al Psv Eindhoven. A fornire le ultime sull'affare è il Corriere del Mezzogiorno: "Il Chucky ha aperto all’ipotesi del trasferimento in Olanda, si lavora per mettere a posto le cifre tra l’ingaggio e la trattativa tra i due club, l’eventuale passaggio dell’esterno offensivo classe 2003 Bakayoko al Psg per 25 milioni inciderebbe tanto sulle negoziazioni.

Il Psv Eindhoven ha offerto 10 milioni più bonus, il Napoli vuole incassare almeno 15 milioni ma le parti si stanno avvicinando, sembra che possa esserci un rilancio. L’arrivo di Lindstrom, probabilmente in luogo di Lozano, rivela la filosofia tattica che sembra aver sposato Garcia anche con l’impiego di Raspadori".