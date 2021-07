Addio Maksimovic e Luperto in prestito: il Napoli ha individuato il quarto centrale

Oltre a lavorare per terzino e centrocampista, il Napoli cerca anche un difensore centrale. Maksimovic ha lasciato un vuoto, il quarto centrale al momento è Luperto che, però, potrebbe andare in prestito altrove per trovare più spazio. Si lavora su un profilo giovane: Piero Hincapiè, difensore centrale ecuadoregno classe ‘2002 dell’Atletico Talleres, squadra argentina in cui ha collezionato 22 presenze. La richiesta è di 10 milioni, il Napoli lavora per abbassare il prezzo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.