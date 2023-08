Addio Zielinski soffoca gli affetti, ma per ADL è un affare-super: che plusvalenza

Come ricorda il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta per chiudere un affare che soffoca gli affetti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ricorda il Corriere dello Sport, parlando dell'addio ormai prossimo di Zielinski, Aurelio De Laurentiis sta per chiudere un affare che soffoca gli affetti: cede un calciatore in scadenza nel 2024, fa una plusvalenza da mille e una notte, e ripensando ai quindici milioni spesi nell’estate del 2015 per il trequartista polacco si sfrega anche le mani.