ADL a Venezia, ma torna per il Cagliari e ci sarà anche Calenda: nuovo incontro in vista?

Ieri mattina il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha onorato la memoria di Totonno Juliano a Chiaia e poi è volato per Venezia per ritirare un premio: tornerà in tempo per la sfida con il Cagliari, domani al Maradona. Anche Calenda, partito da Napoli mercoledì, dovrebbe tornare per la partita: se le rispettive agende lo consentiranno, potrebbero anche incrociarsi per un bis. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.