ADL al Cdm su Koulibaly: "Nessuno offre 90mln, se vuole restare mi troverà disponibile..."

Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato interrogato anche sul possibile addio di Kalidou Koulibaly: "Kalidou è un’ottima persona e mi dispiacerebbe perderlo. Poi c’è un tempo per tutto, anche per separarsi. Ma 90 milioni sul tavolo non ci sono e comunque bisogna essere in due per lasciarsi».

Sembra che lui stia bene qui e sarebbe anche contento di restare. "Mi troverà disponibile: io sono qua. Basta che mi chiama e ci vediamo e se son rose fioriranno".