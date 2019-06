ADL e l'ennesima prova di forza: il mercato del Napoli passa anzitutto dai big

"Icardi? L'abbiamo trattato tre anni fa. Mi dicono i miei collaboratori che sia l'Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli. I nostri campioni non non sono in vendita, a meno che non ne compriamo qualcuno che riteniamo più forte". Aurelio De Laurentiis ieri al Corriere dello Sport ha ribadito un concetto ricorrente nella sua gestione, quello dei gioielli non in vendita e di un club che non è un supermercato. E' stata questa la forza del Napoli nella sua gestione, nonostante un paio di partenze dolorose per la piazza che però hanno finanziato la rosa attuale.

Il mercato estivo del Napoli, infatti, si basa innanzitutto sulla conservazione dei big in organico, di quei giocatori forgiati anno dopo anno e che ora sono i pilastri del progetto tecnico. A partire dunque da Koulibaly ed Allan, sicuramente non sostituibili sul mercato per il Napoli, a cui possiamo aggiungere Zielinski, Fabian, Mertens e quest'anno hanno dimostrato di in prospettiva di potersi aggiungere anche Meret e Milik. Considerando anche le dimensioni del club, l'impossibilità di aumentare ulteriormente il monte ingaggi in correlazione all'attuale fatturato, il club difficilmente potrebbe arrivare sul mercato ad elementi dello stesso valore. Per questo il rafforzamento passa prima dal respingere certi assalti e poi dall'aggiunta di quei 3-4 elementi per provare a migliorarsi. "Quando mi sono confrontato con i miei collaboratori - ha proseguito ADL tracciando le linee guide dell'estate - abbiamo stabilito che la squadra ha bisogno di un attaccante, un terzino destro che però abbiamo già acquistato, e di un terzino sinistro, qualora uno dei nostri dovesse partire. Lozano? Gli attaccanti validi sul mercato li conoscono tutti e noi restiamo come falchi in attesa delle migliori opportunità".