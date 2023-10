ADL fa scuola: l'Inter valuta Lautaro quanto il Napoli Osimhen

Ad eventuale richiesta la società nerazzurra risponderebbe con una richiesta base di 180 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport si concentra sullo straordinario inizio di stagione di Lautaro Martinez con l'Inter: il Toro in campionato ha già segnato 11 reti, numero che sale a 12 se si considera anche la Champions League. Di fatto, considerando l'impiego, la media si attesta su una rete ogni 75 minuti, meglio anche della acclarata coppia del post Messi-Ronaldo, ovvero Kylian Mbappé e Erling Haaland.

Valutazione alla Osimhen

L'eventuale rinnovo sarebbe sì un premio per il giocatore e per la sua crescita, ma anche un modo per gridare alle big europee quanto il Toro non sia in alcun modo sul mercato. Per la rosea l'Inter non ha ovviamente intenzione di privarsene e anche per questo azzardare una valutazione ipotetica sarebbe complesso, ma un parametro di riferimento esiste: in caso di sondaggi da parte delle big europee, infatti, la società nerazzurra risponderebbe con una richiesta base di 180 milioni di euro. Ovvero tanto quanto il Napoli ha valutato Victor Osimhen la scorsa estate.